18 Marzo 2021

di Stefano Carina

(Lettura 1 minuto)







Torna l’uomo di coppa. Con Dzeko a riposo in vista dello spareggio-Champions contro il Napoli, questa sera tocca nuovamente a Mayoral. Degli 11 centri stagionali (record personale in carriera) lo spagnolo ne ha segnati 5 nelle 9 partite disputate fin qui dalla Roma in Europa League. Un trampolino di lancio che inizialmente gli è servito a farsi trovare pronto dopo il litigio Dzeko-Fonseca. A quel punto, Borja ha avuto la grande chance, non sfruttata al meglio. Così, dopo le 6 gare consecutive in campionato nelle quali è partito dall’inizio senza reti (Juventus, Udinese, Benevento, Milan, Fiorentina e Genoa, aggiungendo domenica gli 11 minuti disputati a Parma), il treno per confermarsi titolare sembra passato. Digiuno intervallato soltanto dalle reti in Europa League al Braga: una all’andata e l’altra al ritorno, a conferma del feeling europeo. Stasera ci riprova. All’andata servì l’assist per la cavalcata del 2-0 di El Shaarawy. Nel ritorno cerca il gol. Per lui e per la Roma. Prima arriverà, prima si potrà pensare alla delicata sfida contro la squadra di Gattuso. In quest’ottica Smalling, rimasto escluso dalla lista dei convocati, punta a tornare a disposizione.