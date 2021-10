Manchester United-Liverpool 5-0, manita di Klopp a CR7. Lo spettro di Conte intimorisce Solskjaer, espulso anche Pogba

Domenica 24 Ottobre 2021, 19:23

Cinque a zero all'Old Trafford: il Liverpool di Jurgen Klopp annienta il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer e Cristiano Ronaldo, e neanche i tifosi sembrano prenderla troppo bene, anzi. Al settantesimo, poco dopo l'espulsione dell'altro ex Juventus Paul Pogba, da appena 14 minuti in campo, lasciano lo stadio: un segno inequivocabile del brutto tardo pomeriggio dei Red Devils. A fine primo tempo, con una doppietta di Mohammed Salah e un poker sul groppone, il Sun già parlava di esonero per il tecnico norvegese, con l'ombra di Antonio Conte alle sue spalle.

