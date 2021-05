Manchester City-Chelsea 0-0 diretta: Werner tutto solo appoggia a Ederson

14'pt Doppia occasione per il Chelsea. La prima clamorosa, capitata sui piedi di Werner. Col destro il tedesco tutto solo dentro l'area, appoggia il pallone del vantaggio tra le braccia di Ederson. Passano pochi secondi e ci prova col sinistro. Deviato in angolo.

13'pt Bene l'avvio di entrambe. Ritmi che continuando ad essere importanti. E squadre che dimostrano di non volersi gestire nei 90 minuti.

10'pt Ritmi altissimi. Prima occasione Chelsea con Werner che non riesce a girare col sinistro, poi il City ci prova con il filtrante di Sterling. Si salva la difesa Blues.

8'pt Prima occasione per il City: Ederson lancia lunga e trova Sterling, dimenticato da James. L'attaccante del City sbaglia il primo controllo, ma poi trova comunque la conclusione con il colpo di tacco. Bravo Mendy che si salva in angolo.

6'pt Fallo in attacco di Walker, che trattiene Tiago Silva che era andato in copertura. Lahoz fischia aiutato dall'assistente.

4'pt Ancora a destra si rende pericoloso a destra. Inizia l'azione Werner, e la conclude Havertz, che poi cerca di mettere in mezzo. Ederson bloccato facilitato da una deviazione.

3'pt Primo affondo Chelsea, con Werner che attacca a destra. Stones però è presente. E respinge il tentativo di traversone del tedesco.

1'pt Subito all'assalto il City. Che va a pressare altissimo. Al primo minuto.

1'pt Iniziata la finale di Champions League. Il primo pallone della serata lo muove la squadra di Guardiola.

Le squadre stanno entrando in campo. Prima il Manchester City, subito dopo il Chelsea. Tutto pronto, subito dopo l'inno della Champions League, per la finale del 2021.

È tempo dello spettacolo in campo pochi minuti prima dell'inizio della finale.

La partita più attesa dell'anno è arrivata. Manchester City e Chelsea si giocano la Champions League nella finale di Oporto. Tuchel contro Guardiola: il tedesco l'ha vista da vicino l'anno scorso, quando con il suo Psg è stato battuto in finale dal Bayern Monaco; lo spagnolo invece spera di vincere la terza della sua carriera, dopo quelle conquistate con il Barcellona. Per i Citizens sarebbe il primo trionfo assoluto, i Blues invece l'hanno alzata con Di Matteo in panchina. Stasera i tifosi del Manchester saranno in maggioranza, visto che a pagare la trasferta ci ha pensato Mansour. Arbitra Lahoz, che con Guardiola non ha un bel rapporto.

FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Gündoğan, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Foden. All: Guardiola.



CHELSEA (3-4-3): Mendy; James, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz, Werner, Mount. All.: Tuchel.

ARBITRO: Lahoz (Spagna)

