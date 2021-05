Uefa, si va verso l'abolizione della regola del gol in trasferta

Ormai ci siamo. Si comincia dalla prossima stagione. Il Comitato per le competizioni per club dell'Uefa ha deciso di abolire la regola dei gol in trasferta, una decisione che dovrà essere sottoposta al comitato esecutivo della federazione europea per l'approvazione. Lo riporta il Times, che aveva anticipato ieri le intenzioni dell'Uefa. Se sarà così, dalla prossima edizione la Champions League e l'Europa League, e anche la nuova Conference League, non useranno più la regola del gol che vale doppio in trasferta, in vigore dal 1965. Nelle sfide di andata e ritorno fino ad oggi, viene favorita la squadra che segna più gol fuori casa. Nell'edizione che si concluderà domani con la finale a Porto tra Manchester City e Chelsea, sia la Juventus sia il Bayern Monaco, campione uscente, sono stati eliminati dalla Champions League con questo sistema.

