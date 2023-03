Venerdì 24 Marzo 2023, 11:07

L’Italia è ripartita in nottata da Napoli, direzione Malta, dove domenica, a La Valletta, scenderà in campo per la seconda partita di qualificazione per Euro 2024 in Germania. E già non si potrà sbagliare, vista la sconfitta - 1-2 - all’esordio contro l’Inghilterra, che non batteva l’Italia da sette partite. Mancini perde subito un paio di calciatori (oltre ad aver rinunciato in corsa a Dimarco e Chiesa), che hanno lasciato il ritiro dopo la sfida del “Maradona”: Bonucci e Barella.

Italia, la probabile formazione contro Malta: le novità

Cambi in vista per il match contro Malta. Molto probabilmente, il ct Mancini ripartirà dalla conferma là davanti di Mateo Retegui, che ha bisogno di giocare e migliorare l’intesa con i compagni. Il problema, come noto, è l’attacco, che ha dato solo in parte cenni di risveglio, e prima si avrà a disposizione un centravanti vero, titolare, e meglio è per la Nazionale, in attesa del ritorno di Immobile, unico italiano che segna con continuità da qualche anno. In alternativa c’è Scamacca (subentrato per Verratti a Napoli nei minuti finali), pure lui dovrà mettere minuti azzurri nelle gambe, per non essere considerato l’eterna promessa e quantomeno per essere un’alternativa credibile a Retegui.

Mancio non è rimasto soddisfatto dalla prestazione di Berardi («che non è ancora al top», parole del ct), a destra per domenica si giocheranno il posto Gnonto e Politano (in vantaggio il primo), mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Pellegrini (con Grifo, all’occorrenza), abile anche nel ruolo di mezz’ala, eventualmente al posto dell’infortunato Barella (Mancio ha provato spesso anche Gnonto a sinistra e Politano a destra, come nel secondo tempo con l’Inghilterra «sono andati molto bene», le parole del ct). A centrocampo, tocca a Cristante e Tonali, subentrati l’altra sera allo spento Jorginho e Barella. Cambia la difesa, specie nei centrali: Mancini vuole continuare col 4-3-3, a destra confermato Di Lorenzo, a sinistra Spinazzola, in mezzo spazio a Romagnoli, probabilmente al posto di Acerbi. In dubbio Toloi, insidiato da Scalvini o addirittura da Buongiorno, che a Napoli è finito in tribuna insieme con Frattesi, Carnesecchi, Pafundi e Grifo.