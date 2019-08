Luca Pellegrini torna a Cagliari. Il Napoli incontra Raiola: sprint per Lozano, ma il messicano si infortuna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto fatto per il ritorno dial. Il terzino romano, acquistato dallanell’ambito dello scambio con Spinazzola, è atteso in Sardegna per le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. Uno dei tanti affari come back dell’estate vede la regia del tecnico Maran, rimasto in contatto con l'esterno dopo i primi sei mesi di rossoblu. Ancheè gestito da Mino Raiola. L’agente italo-olandese è a Napoli per portare avanti la trattativa per il suo assistito. L'obiettivo è chiudere a stretto giro l'affare sulla base di 40 milioni rateizzabili in più anni. Nessun timore quindi dopo l'infortunio del duttile attaccante, già in parola con il presidente De Laurentiis (contratto da circa 4 milioni di euro a stagione). «Ha subito un duro colpo alla coscia destra, ma nulla di grave o di rotto», ha spiegato in serata il tecnico del Psv, l'ex rossonero Van Bommel.