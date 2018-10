Da Lopetegui a Kovac e Mourinho anche i big rischiano il posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stanchezza fisica e mentale. Il Mondiale in Russia, caratterizzato dal caso Lopetegui e dal doppio flop di Spagna e Germania, ha avuto effetti molto negativi su Real (quarto con 14 punti in campionato in 8 giornate) e Bayern (sesto con 13 punti in 7 partite) protagoniste di un infelice avvio di stagione. E che ora inevitabilmente - riflettono sul futuro dei rispettivi allenatori: Lopetegui, appunto, e Kovac. Per i due tecnici la fiducia resta a tempo, con una deadline già fissata per il primo: il Clasico del 28 ottobre. Le consultazioni per i possibili eredi sono già partite. Del resto, proprio l'improvvisa crisi internazionale delle big d'Europa con lo United di Mourinho in copertina obbliga i club sopracitati a sondare già il terreno con i tecnici liberi. I vertici delle Merengues continuano a pensare a Conte. Ma il pensiero dominante dell'ex ct azzurro è un altro: la querelle con il Chelsea e i circa 20 milioni di euro da incassare. C'è così chi - in caso di tracollo - non esclude una soluzione interna, leggi Santiago Solari. E chi registra le autocandidature di Wenger e Blanc. I due francesi si sono proposti attraverso alcuni intermediari anche al Bayern dove oltre al sempre amato Heynckes - aleggia pure il nome di Conte, ma con moderata insistenza. Sì, perché i dirigenti del club tedesco sperano che presto possa risolversi la crisi interna tra Kovac e i giocatori. Un gruppo di calciatori un po' usurato, riluttante alle ferree regole del manager croato. Kovac è più tedesco dei bavaresi, sussurrano gli amici dell'allenatore, che ai suoi calciatori ha imposto disciplina, rigidi allenamenti e il divieto dell'utilizzo del cellulare durante le sedute.A SCUOLA DI SIMEONENonostante le parole del suo agente sulla volontà di vivere un anno sabbatico, attenzione alla mina vagante Zidane. La Juventus lo ha puntato per un ruolo dirigenziale e per il post Allegri. Lo United lo ha sondato per sostituire il traballante Mourinho. E il Bayern lo ha avvicinato per studiare, eventualmente, la necessaria rifondazione della squadra. A proposito di Red Devils: il lusitano, ai ferri corti con i suoi calciatori, si conferma un dead man walking. Il suo futuro resta segnato, i tempi dell'addio verranno scanditi dal possibile accordo economico con la società. Oggi licenziare lo Special One' costerebbe 20 milioni.Settimane difficili anche per Benitez al Newcastle e Jardim al Monaco. Resta alla finestra Claudio Ranieri, libero e già in contatto con alcuni club tedeschi. Un altro italiano come Davide Nicola, dopo i no a Frosinone e Genoa, ha invece deciso di seguire gli allenamenti delle grandi d'Europa. Recentemente è stato avvistato al campo dell'Atletico Madrid insieme al suo staff, per rubare qualche segreto a Simeone.