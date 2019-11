Lokomotiv-Juventus, dalle 18.55 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lokomotiv Mosca e Juventus si affrontano questa sera alle 18.55 in una sfida determinante per il futuro delle due compagini e di tutto il Gruppo D della fase a gironi di Champions League: se Cristiano Ronaldo e compagni dovessero vincere, infatti, chiuderebbero il discorso qualificazione agli ottavi e costringerebbero i russi, fermi a 3 punti dopo il 2-1 subito allo Juventus Stadium, a lottare esclusivamente per l'accesso ai sedicesimi qualora anche l'Atletico Madrid vincesse questa sera.(5-3-2) Guilherme; Idowu, Howedes, Corluka, Murilo, Ignatyev; Krychowiak, Barunov, Joao Mario; Eder, Kolomeytsev.(4-3-1-2) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.