Roma, lo sprint di Petrachi per l'esterno offensivo: è il ventunenne brasiliano Mateus Vital

La Roma ha il suo nuovo difensore. Si tratta a sorpresa di Chris Smalling, decano del Manchester United che sbarca a Roma con la formula del prestito secco (3 milioni). L'inglese guadagnerà di base 3 milioni, ai quali aggiungere cospicui bonus. Un'operazione-lampo, nata e conclusa nel giro di 24 ore. Questo perché sino al pomeriggio di mercoledì, Petrachi ha provato a prendere Lovren. Ma quando davanti alla terza offerta giallorossa (3 milioni per il prestito, 12 per il riscatto obbligatorio al raggiungimento delle 20 presenze) il Liverpool ha preso tempo (controfferta dei Reds: 5 milioni per il prestito, 10 per il riscatto ma soltanto 10 gare per far scattare l'acquisto definitivo, più un bonus di 3 milioni al raggiungimento della Champions), il ds salentino ha dato il via libera per chiudere l'operazione-Smalling. Grazie all'operato dell'intermediario Tiziano Pasquali, a Trigoria hanno ottenuto la formula che prediligevano: il prestito (la richiesta iniziale era di 20 milioni: 3+17).Appena messi a conoscenza dell'opportunità romana, Smalling e la moglie (l'ex modella Sam Cooke) hanno detto subito di sì. Amano l'Italia a tal punto che si sono sposati nel 2017 sulla riva del Lago di Como. Il difensore sbarca oggi nella capitale, dove firmerà il contratto e si sottoporrà alle visite mediche di rito. Il suo percorso nel Manchester merita attenzione: 323 gare e 18 gol, incrinatosi dopo l'infortunio al piede riportato nel dicembre del 2018 e l'arrivo in panchina di Solskjaer, con il quale il rapporto non è mai decollato. Curiosità: Smalling è un sostenitore della dieta vegana, è testimonial di campagne animaliste e contribuisce a finanziare Football Beyond Borders, associazione benefica che aiuta i giovani disagiati del Regno Unito. Sistemata la difesa, ora restano due tasselli per completare la rosa: il vice Dzeko e l'esterno offensivo. L'arrivo di Kalinic è bloccato dal mancato accordo tra Roma e Lipsia per Schick. Oggi nuovo incontro: a Trigoria vogliono cedere il ceco in via definitiva mentre il club tedesco punta al prestito con diritto di riscatto. Tira e molla che va avanti da giorni. S'è concluso invece quello legato a Defrel. L'attaccante torna al Sassuolo: 3 milioni per il prestito e 13 per il riscatto. Taison non si sblocca e allora Petrachi ha virato con decisione sul giovane Mateus Vital, classe '98, del Corinthians: operazione da 7-8 milioni. Olsen ad un passo dal Cagliari, Gonalons aspetta il Rennes e nicchia sul Basiktas. Santon tra Spal, Maiorca e Granada.