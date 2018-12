Ultimo aggiornamento: 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' una partita dall'importanza unica quella che va in scena questa sera ad Anfield Road tra Liverpool e Napoli; la squadra di Carlo Ancelotti, in testa al girone on 9 punti, 3 in più dei ragazzi allenati da Jurgen Klopp, accede agli ottavi sia in caso di vittoria che in caso di pareggio, mentre in caso di sconfitta tutto dipenderebbe dal risultato al termine dei 90 minuti di gioco della gara di Belgrado tra Stella Rossa e Paris Saint Germain: un finale thrilling dunque per Hamsik e compagni.aaa