Liverpool, Klopp scherza sugli spogliatoi del San Paolo: «Spero ci siano le docce»

L'eco dei ritardi nei lavori agli spogliatoi del San Paolo è arrivato fino a Liverpool, dove Jurgen Klopp si augura di avere a disposizione almeno le docce per la partita di martedì sera. Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, i Reds sono ospiti del Napoli. Ma in questi giorni anche sui tabloid inglesi sono apparse le foto degli interni dello stadio napoletano, che hanno fatto infuriare Carlo Ancelotti. «Ho sentito diverse cose, ho visto delle foto ma non ho il live streaming, magari sono foto che risalgono allo scorso maggio, non posso saperlo - ha minimizzato il tecnico dei campioni d'Europa -. Sono comunque fiducioso, credo che riusciremo ad avere una doccia, e uno spazio dove poterci cambiare. Ma non lo so, non voglio farne un caso. Se mi devo basare sulle foto viste, non sembra una cosa piacevole. Ma finché il campo sarà lì, e tutto il resto, potremo giocare. Non ci resta che accettare la situazione e giocare una buona partita».

