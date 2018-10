Libertadores, River-Gremio 0-1 nella andata della semifinale

Con un gol di testa al 16' st di Michel, schierato a sorpresa dal tecnico Renato Portaluppi, il Gremio è andato a vincere per 1-0 sul campo del River Plate nell'andata della doppia sfida valida come semifinale della Coppa Libertadores. La squadra del Rio Grande do Sul, che è anche campione sudamericana in carica, ha quindi compiuto un passo forse decisivo verso quella che sarebbe la sua seconda finale consecutiva, e lo ha fatto pur giocando, ieri notte, priva delle sue 'stellè Luan ed Everton. Il ritorno è in programma martedì 30 a Porto Alegre, mentre oggi in nottata si giocherà l'andata della seconda semifinale, a San Paolo tra il Palmeiras di Felipao Scolari e il Boca Juniors di Carlitos Tevez. © RIPRODUZIONE RISERVATA