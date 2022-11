Lele Adani, ira tifosi messicani dopo la telecronaca del match con l'Argentina: «Messi è il suo supereroe»

«Ci siamo divertiti comunque perché i tifosi messicani sono sempre allegri, ma la telecronaca è stata di parte. Lele Adani ha sminuito il Messico, e questo non dovrebbe accadere, ci dovrebbe essere più imparzialità». A riferirlo all'Adnkronos, commentando la telecronaca RAI di ieri sera durante il match Argentina-Messico, finito 2-0 per l'albiceleste, sono stati gli amici dell'Associazione Culturale Messicana a Roma. «É palese che Adani consideri Messi il suo supereroe - afferma il portavoce del gruppo che si riunisce ogni sera a vedere le partite del Mondiale - posso anche capirlo, è uno dei migliori giocatori al mondo e questa partita per Leo Messi era fondamentale e non poteva perderla. Ma c’è stato un eccesso di tifo, il telecronista deve essere imparziale, così sminuisce la nostra squadra».