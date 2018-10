Leiva è out, ma Badelj è in dubbio: Inzaghi in ansia

Simone Inzaghi incrocia le dita e aspetta con ansia il rientro di Badelj. Reduce da un affaticamento muscolare, il croato ieri ha svolto solo una parte dell’allenamento. Oggi sarà il giorno della verità. Se l’ex Fiorentina scenderà in campo a Formello, partecipando all’intera seduta, diventerà il candidato numero uno per sostituire Leiva. Il brasiliano giovedì sera si è fermato al Velodrome. Un fastidio all’adduttore lo ha costretto a chiedere il cambio. Un infortunio arrivato nel momento peggiore: a quattro giorni dall’Inter e con Badelj non ancora al top della forma. Insomma, Inzaghi cerca un regista. Le alternative non mancano, ma all’Olimpico non verranno fatti esperimenti. Se Badelj non dovesse dare garanzie, il tecnico è pronto ad accentrare Parolo come playmaker, affiancato da Milinkovic e Berisha sulle mezzali.



SOLUZIONI

Inzaghi tiene in considerazione anche Murgia e Cataldi. Il primo, non convocato in Europa League, potrebbe tornare utile a gara in corso. Il secondo, invece, schierato in Francia nel delicato finale con l’OM, può ricoprire più ruoli e vanta ben 90 presenze in Serie A. Esperienza e fame al servizio del squadra, che il mister ha riconosciuto pubblicamente la classe ‘94, uno dei migliori in allenamento. Sulle corsie esterne si registra il recupero di Durmisi che ha smaltito la lussazione al gomito.

