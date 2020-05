Lega serie A-Miccichè, il PM di Milano chiede l'apertura dell'urna

La Procura di Milano ha chiesto l'apertura dell'urna con le schede, depositate presso il notaio Giuseppe Calafiori, utilizzate per l'elezione di Gaetano Miccichè alla presidenza della Lega Serie A il 19 marzo 2018: lo ha comunicato, come apprende l'ANSA, l'attuale presidente della Lega, Paolo Dal Pino, con un'informativa all'Assemblea dei club di serie A, in corso. L'atto della Procura rientra nell'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, sull'assemblea in cui fu eletto il banchiere, indicato dall'allora commissario della Lega Giovanni Malagò, presidente del Coni.



La Procura ha notificato la richiesta al notaio presso i cui uffici è depositata l'urna elettorale. Come era già emerso, non furono scrutinate le schede messe nell'urna dai club con voto segreto obbligatorio, accompagnato dalle dichiarazioni pubbliche tutte a favore di Miccichè, che aveva bisogno dell'unanimità per superare il conflitto di interessi, in quanto allora presidente di Banca Imi e membro del cda di Rcs. Miccichè si è dimesso dalla presidenza della Lega venti mesi più tardi, a ridosso della chiusura dell'indagine della Procura della Federcalcio, archiviata con riserva.

