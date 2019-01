Lecce, Tachtsidis in maglia giallorossa

Apertura di calciomercato ed il Lecce piazza il primo colpo. È Panagiotis Tachtsidis, centrocampista della nazionale greca il primo acquisto del mercato di riparazione. Il calciatore, classe 1991, arriva nel Salento prelevato dal Nottingham Forest con la formula del prestito oneroso con clausola di riscatto obbligatoria in caso di promozione in serie A, e di opzione facoltativa di riscatto a favore del Lecce con la permanenza in serie B. Tachtsidis non è nuovo all?esperienza italiana, visto che ha già indossato le maglie di Cesena, Grosseto, Verona, Roma, Catania, Torino, Cagliari e Genoa. © RIPRODUZIONE RISERVATA