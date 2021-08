Lazio-Spezia, probabili formazioni e dove vederla in TV e in diretta streaming

Venerdì 27 Agosto 2021, 17:52

Arriva anche il giorno dell'esordio casalingo in questa Serie A 2021/2022 per la Lazio di Maurizio Sarri, che domenica alle ore 18.30 sfiderà lo Spezia dell'ex allenatore del Genoa Thiago Motta allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti arrivano all'incontro caricati dalla vittoria nella priam giornata di campionato contro l'Empoli, avvenuta in rimonta dopo l'iniziale svantaggio messo a segno da Bandinelli. Le successiva reti di Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile hanno però garantito all'allenatore toscano una prima ufficiale tutto sommato serena, anche se i presupposti sembravano non dei migliori. Lo Spezia invece sono riusciti a strappare solo un pareggio nella prima di campionato, contro il Cagliari, disperdendo un iniziale vantaggio per 2 reti a 0 in terra sarda in poco meno di 5 minuti, quando la doppietta di Joao Pedro ha ripreso i due gol di Gyadi e Bastoni. Il match sarà diretto dal fischietto abruzzese Federico Dionisi.

Lazio-Verona, le probabili formazioni

Non è ancora pronto a fidarsi totalmente del nuovo ruolo di Luis Alberto Maurizio Sarri, che come all'esordio rinuncerà allo spagnolo per far posto al più adatto Akpa-Apro. In mezzo a centrocampo ci sarà la garanzia Lucas Leiva, che mantiene ancora la maglia da titolare nonostante le insidie che arrivano dal neo arrivato Toma Basic, che si siederà già in panchina. In difesa a destra sempre Lazzari avvantaggiato su Marusic, a maggior ragione dopo il gol. Davanti prima da titolare per Pedro, che proverà a fornire a Immobile palloni utili per andare a segno. Dall'altro lato in campo ancora Felipe Anderson.

Thiago Motta invece recupererà Kovalenko e Sala, che insieme all'ultimo arrivato Antiste si siederanno in panchina. Per il resto, contro i biancocelesti lo Spezia confermerà la squadra che ha debuttato a Cagliari pareggiando 2 a 2, con il terzetto Verde, Colley e Gyasi davanti. Maggiore e Bastoni faranno da diga ad Erlic e Nikolaou, mentre Zoet prenderà posto fra i pali.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa-Apro; F. Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Colley, Gyasi. All. Thiago Motta

Dove vederla in tv e streaming

Lazio-Spezia sarà trasmessa in esclusiva dal colosso inglese Dazn, quindi sarà visibile o sul sito ufficiale da compuer, o tramite l'app se si desidera guardare la partita da device mobile (smartphone, tablet, ecc.).