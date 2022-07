Lazio si ferma al palo di Immobile col Qatar

La Lazio si ferma al palo di Immobile con il Qatar, ma i miglioramenti ci sono. Zero a zero. Le gambe sono ancora imballate, ma c'è tutt'altro atteggiamento rispetto a mercoledì scorso, con la figuraccia rimediata contro il Genoa vittorioso 1-4. Il gioco si vedrà, adesso contano la voglia, la concentrazione, e su questo Sarri è soddisfatto. Stavolta fa i complimenti alla squadra nello spogliatoio. Tutta la Lazio trascinata Pedro nel primo tempo, tornato finalmente dopo i problemi al vecchio polpaccio. Bene Cataldi e Basic a centrocampo: loro costruiscono 4 palle-gol, due per lo spagnolo che viene fermato da un Yousof straordinario. La difesa è più solida, soprattutto con Gila in coppia con Romagnoli, stavolta dal primo minuto. Nel secondo tempo un calo e l'ingresso di un Luis Alberto sempre più mogio. Cancellieri non trova spazi e non fa gol. Questo può diventare un problema in futuro.