Lazio, rifinitura anti Cluj: quattro cambi in mente per Sarri in vista della Conference League

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Cluj, andata dello spareggio di Conference League che Sarri ha presentato così: «Quando si parla di Europa non bisogna mai disquisire, va rispettata ogni competizione e presa in modo serio. Si parla di partite sempre e comunque importanti». Col ko contro l’Atalanta i biancocelesti hanno inanellato la quarta gara senza vittoria, la serie peggiore della stagione. Ecco perché sarà d’obbligo ripartire contro i romeni.

Le probabili scelte di Sarri

Tempo di rifinitura quindi oggi pomeriggio adopo le conferenze di. Torello, attivazione atletica e rapidità come riscaldamento. Dopodiché largo alle prove tattiche, comprese le palle inattive. In base a quanto emerso dal centro sportivo biancoceleste, tra i pali del 4-3-3 resta in vantaggiorispetto a. Davanti a sé, sulla fascia destra sembra destinato a tornare, conin vantaggio sua sinistra. Al centro sarà confermatoe al suo fianco tornerà titolarevisto il ko di, unico assente oggi assieme aper stiramento muscolare. A centrocampononostante gli acciacchi potrebbe spuntarla come mezzala destra.invece vanno verso un turno di riposo conin pole per sostituirli. Davantiriproverà a sbloccarsi. Alla sua destraè leggermente favorito del ballottaggio con, mentre a sinistra giocheràvisto che sarà squalificato domenica contro la