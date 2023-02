Lazio, tifosi scettici sulla Conference League. E Sarri medita sul turnover in ottica Cluj

Arriva la Conference League e per la Lazio arriverà il momento di decidere che peso ha la competizione. Trionfare significherebbe portarsi a casa circa 21 milioni di euro, una boccata d’aria per le casse societarie, ma allo stesso tempo il club capitolino dovrà sfatare un tabù nelle gare a eliminazione diretta in Europa che dura dal 2018. In parte per mentalità, in parte per i cambi di formazione, resta però il dubbio su quanto Sarri pretenderà dalla sua squadra nella terza competizione europea.

Lazio, Olimpico semideserto col Cluj

Di certo una spinta in più non arriverà dal pubblico visto che fino a ieri sera erano stati venduti praticamente 6mila biglietti. Si prospetta un Olimpico semivuoto che senza dubbio si aspettava prezzi differenti rispetto ai 14 euro per la Curva o i 60 per la Monte Mario, e che al momento, per partito preso, alla Conference (vinta lo scorso anno dalla Roma) non ci vuole proprio pensare. Meglio concentrarsi sul campionato per una corsa Champions difficile, sì, ma ancora possibile.

Sarri valuta l’ampio turnover

Quale sarà invece l’approccio di Sarri? Il tecnico dopo l’eliminazione inera stato chiaro: «Snobbare la Conference sarebbe stupido. All’inizio può non entusiasmare, ma tra un paio di turni vedi come diventa bella». Eppure contro ilil Comandante sarà costretto a fare turnover anche per il calendario pressante. Con l’impegno successivo fissato domenica alle 15 a Salerno, sarà opportuno far rifiatare chi sta giocando di più per evitare altri forfait come quello di. Da, fino ad arrivare ae infine. In tanti sperano in una chance europea e Sarri sembra disposto a cambiare di più, senza però perdere di vista il passaggio del turno. La preparazione alinizierà oggi pomeriggio e stavolta più che mai una possibilità sarà concessa a tutti.