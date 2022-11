Lazio, riecco il Cluj di Scuffet in Conference League. Tifosi divisi sulla competizione

Mentre tra i tifosi della Lazio prosegue l’euforia per il derby, arriva subito un’altra novità, ma stavolta dall’Europa. L’avversario agli spareggi di Conference League sarà il Cluj, squadra già affrontata nell’edizione 2019/20 di Europa League. In quel caso la squadra di Inzaghi perse in Romania 2-1 e vinse al ritorno all’Olimpico 1-0 chiudendo al terzo posto il girone e uscendo dalla competizione. L’obiettivo di Sarri sarà quello di vincere entrambi gli scontri diretti approdando agli ottavi di finale di Conference. La gara di andata si disputerà all'Olimpico giovedì 16 febbraio 2023, mentre il ritorno ci sarà la settimana successiva in Romania.

In porta c'è Scuffet. Yeboah è la promessa

Sorteggio abbordabile quello di Nyon per i biancocelesti che ritrovano perciò il Cluj a distanza di tre stagioni. La squadra romena è approdata agli spareggi di Conference League terminando seconda a 10 punti nel gruppo G della competizione alle spalle del Sivasspor. Proprio come nel 2019, in panchina c’è Dan Petrescu, ex conoscenza della Serie A viste le esperienze con Foggia e Genoa negli anni 90. La curiosità è che tra i pali dei romeni c’è Scuffet, ex promessa dell’Udinese che ha ritrovato finalmente continuità. In rosa c’è anche Mbaye, ex Bologna e Inter, che finora però non ha mai giocato. Quarto in classifica nella Superliga, ma col secondo posto alla portata viste le tre gare in meno rispetto al Rapid Bucarest, il Cluj è una squadra compatta che non fa della fase offensiva il suo punto di forza. Il miglior marcatore è Deac con cinque reti e in gol tre anni fa contro i biancocelesti. Il più promettente è Yeboah, classe 2003, mentre andrà tenuto sotto controllo il difensore Yuri Matias autore di 4 gol in 25 presenze stagionali.

Le reazioni dei tifosi

Una volta sorteggiato il Cluj come prossimo avversario della Lazio non si sono fatti attendere i commenti dei tifosi sui social. «Senza paura» ha scritto subito Claudia, mentre Stefano, preso dall’entusiasmo, punta in alto: «Andiamo a vincere questa coppa». Immancabili gli sfottò in riferimento alla vittoria nel derby. «Almeno loro non hanno Ibanez» scrive Luca, mentre Salvatore ne fa una questione di storia: «Pure il Cluj è nato prima della Roma». Marco la prende più seriamente: «Non sottovalutiamo questa competizione, diamo il massimo», mentre Eleonora ancora è indecisa: «Non so se impiegherei tutti i titolari, ma sicuro andrà onorata». Alberto preferirebbe il campionato: «Pensiamo al quarto posto» e Tommaso lo segue: «Ma chi ce lo fa fare». Ci pensa Yuri a chiudere la storia facendone una questione di rivalità cittadina: «Scuciamogliela».