Lazio, Proto: «Orgoglioso dell'esordio, ma certi gol vanno evitati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portiere di coppe. Silvio Proto si è meritato gli applausi dopo la vittoria con l’Apollon Limassol. L’ex Olympiacos si è fatto trovare pronto e non ha fatto rimpiangere Strakosha. Tornato a parlare della gara di ieri in Europa League, il greco non ha nascosto il suo entusiasmo: «Per me è stato un piacere giocare ieri sera - ha detto a Lazio Style Channel - Sono orgoglioso perché era la prima partita con la maglia biancoceleste. È andata bene perché abbiamo vinto e questa è la cosa più importante». Insomma, grande soddisfazione nelle parole dell’estro difensore che non risparmia critiche, sottolineando come la squadra «abbia preso un gol evitabile». Ciò che conta però è sempre il risultato, anche perché «se vincessimo tutte le partite 1-0, i tifosi firmerebbero con entrambe le mani». Il segreto per fare bene resta il lavoro: «Ci alleniamo tanto ogni giorno per fare del nostro meglio la domenica - ha dichiarato Proto -. Speriamo di fare meglio dello scorso anno, questo ce lo dice sempre Inzaghi».