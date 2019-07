Lazio, Proto: «Obiettivo Champions. Se ce l'ha fatta l'Atalanta...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per la Champions firmerei con due mani, se ce l'ha fatta l'Atalanta ce la possiamo fare anche noi». Silvio Proto punta in alto. «Dobbiamo lavorare, non si può soltanto annunciare l’obiettivo». Il greco, arrivato la scorsa estate dall’Olympiakos, tiene alta la concentrazione anche nel ritiro di Auronzo di Cadore. «La Coppa Italia è stata una bella vittoria. Abbiamo giocato la finale alla grande con l’Atalanta e abbiamo vinto». Adesso è il momento di voltare pagina, pensando alla stagione che verrà e agli altri trofei in palio. «Spero di aggiungere la Supercoppa al mio palmares, sarebbe bellissimo», confida Proto, che è reduce un piccolo intervento durante le vacanze e non può giocare le partite fino a fine luglio. «Svolgo il lavoro specifico con mister Grigioni, ma devo evitare i duelli - ricorda ai canali ufficiali del club. - Il ritiro per un portiere è difficile, i tifosi ci aiutano con gli applausi a ogni intervento riuscito. Questo regala belle soddisfazioni».Intanto, la squadra in mattinata si è esercitata sui movimenti difensivi e offensivi. Assenti Patric, Marusic, alle prese con una distorsione al ginocchio, e Durmisi. L’esterno danese, a neanche 24 ore dal suo arrivo in Veneto, si è procurato uno stiramento, forzando la corsa nei boschi intorno al Lago di Santa Caterina.