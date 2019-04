© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sa reggere la pressione, non ha lucidità. Così una Lazio isterica cade nella trappola. S'innervosisce e perde la testa. Dopo la follia di Milinkovic, anche in difesa è una pazzia dietro l'altra. Poi c'è una scossa, ma non basta. Gara e Champions compromessa.Non può nulla su Vignato, ma dopo entra nel panico. Prima cade solo in area, poi accompagna la palla di Hetemaj dentro la sua porta. Confuso.Nei 38' in campo sbaglia appoggi, cambi di gioco, tempi del pressing. Viene sostituito dopo l'espulsione di Milinkovic. Sacrificato.All'inizio prova ad andare in avanti, poi è costretto solo a mettere pezze. Non ci riesce su Vignato. Nel finale torna in pressing a tutto campo. Disperato.Non ha mai un'idea alternativa quando affonda. Marca di nuovo male, stacca in ritardo davanti a Hetemaj e liscia la palla. Birillo.Gli avversari gli stanno alle calcagna e lui non si libera. Anzi s'innervosisce e, dopo un fallo ricevuto, dà un calcio di reazione a Stepinski. Impazzito.Fa il compitino, spesso è in ritardo nei passaggi e negli interventi. Passeggia, non imposta e va spesso in difficoltà in mediana. Lento.Per un tempo totalmente spento. Si riaccende nei corner e sulle punizioni. Si fa espellere alla fine per applausi ironici a Chiffi. Superficiale.Inizia in sordina, poi fa due bei cross e regala la prima palla-gol a Parolo. Calcia in porta una punizione dalla trequarti. Pauroso.Ha una grande chance di testa sotto porta, ma è ostacolato da Luiz Felipe. Sfrutta alla grande con un diagonale la seconda. Presente.Nel primo tempo sbatte su Cesar, nel secondo direttamente fuori. S'intestardisce nei dribbling ed è tutto urla e fumo. Irriconoscibile.Si sacrifica e salva in area dopo l'espulsione di Milinkovic. Strepitoso il recupero su Meggiorini nonostante il fuorigioco. Attento.E' l'unico a sfiorare il gol con un piattone e a tirare dalla distanza. Va a farfalle però sulla finta di Vignato e lo lascia segnare. Impietrito.Entra e con le sue accelerazioni dà una scossa, anzi una speranza. L'assist per Caicedo non gli perdona altre due reti divorate sotto porta. Sciupone.Il terzo indizio dopo Spal e Sassuolo, fa una prova e il tecnico la certifica. Se la sua Lazio non sfonda al centro, non ha nessun'altra idea. E' di nuovo lenta, impacciata, perde contro l’ultima in classifica che fino a ieri non aveva mai vinto in trasferta. Pronti via si complica pure la vita: schiera Radu col problema alla caviglia ed è costretto dopo 15' a esaurire primo cambio. Poi deve passare a quattro, ma la squadra resta in preda al panico e al nervosismo. Non basta l'orgoglio per la Champions. Testardo. Alberto Abbate