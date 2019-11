Lazio, nuovo ruolo per Jony: l'ex Malaga si candida come mezzala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo ruolo per provare, una volta per tutte, a prendersi la Lazio. Jonathan Rodríguez Menéndez, conosciuto come Jony, è pronto a muoversi nel vivo del centrocampo biancoceleste. Non più da esterno sinistro, ma nella posizione di mezzala. Un esperimento fatto da Simone Inzaghi durante le ultime due settimane. Il rientro di Lukaku, promosso come prima alternativa a Lulic, titolare inamovibile sulla corsia mancina, ha spinto il tecnico laziale a spostare lo spagnolo nel mezzo. Del resto, Jony, nelle poche partite in cui è stato impiegato, non ha mai convinto fino in fondo. L’occasione per ammirarlo da mezzala è arrivata durante la sosta del campionato per le nazionali. A Formello Jony ha giocato vicino ai registi, Leiva, Parolo e Cataldi, e ha iniziato a “studiare” da mediano. Insomma, Inzaghi sembra voler dare un’altra chance all’ex Malaga, cambiandogli ruolo, nella speranza che possa mettersi in mostra. Un escamotage già utilizzato per Vavro, che da centrale di destra è stato schierato nelle ultime uscite come perno della difesa, alternandosi con Acerbi. I risultati non sono stati eccezionali, ma qualche segnale incoraggiante è arrivato dall’ex Copenaghen.