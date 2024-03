Lazio-Milan, espulso Pellegrini per fallo su Pulisic mentre Castellanos era a terra. Caos e proteste: cosa è successo

Un altro episodio che farà molto discutere, quello avvenuto poco prima del 60esimo del match tra Lazio e Milan. Il caos che è scoppiato tra le due squadre è dovuto all'espulsione di Luca Pellegrini per doppia ammonizione.

La Lazio ha subito protestato per la decisione dell'arbitro Di Bello. Pochi secondi prima era avvenuto uno scontro di gioco tra due calciatori, uno biancoceleste e uno rossonero e Pellegrini stava facendo scorrere il pallone sulla linea del fallo laterale per far intervenire l'arbitro. Di Bello, però, non ha fermato il gioco e Pulisic ha continuato a giocare, tenendo la palla in gioco e costringendo Pellegrini al fallo che gli è costato la seconda ammonizione e quindi il cartellino rosso.