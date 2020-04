Lazio, Luiz Felipe: «L'interesse di City e Barça? Voglio vincere lo scudetto a Roma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sogno nel cuore e tanta voglia di tornare a giocare. Luiz Felipe parla chiaro: «Voglio vincere il tricolore per lasciare il segno». Il centrale della Lazio classe ’97 sa che «la priorità ora è superare il prima possibile l’emergenza Coronavirus, ma quando finirà il rischio di contagio e sarà consentito il ritorno al calcio, dovremo essere pronti a continuare la lotta per lo scudetto». Olimpiadi, Mondiali e trofei in maglia biancoceleste. La lista degli obiettivi dell’ex Salernitana è lunga: « Continuerò a lavorare duramente per essere convocato con la nazionale del Brasile», spiega Luiz Felipe che nella sua abitazione, in zona Roma Nord, si allena due volte al giorno. Il lavoro sul campo è un’altra cosa, ma l’importante «è tenere i muscoli attivi». Del resto «lo stop del campionato è negativo per tutti e per noi è stato molto complicato perché vivevamo una fase». In merito alla ripresa delle attività Luiz Felipe non si sbilancia: «Onestamente, è molto complicato dire qualcosa. Certo, vorrei avere la possibilità di giocare perché stavamo andando bene, ma il problema è serio. La priorità è la salute di tutti». Infine, sul futuro: «Ho visto che sono usciti alcuni articoli su questi presunti interessi di Manchester City e Barcellona. E’ una cosa che mi rende felice e orgoglioso - spiega il brasiliano - perché vuole dire che sto lavorando, bene, ma ora voglio fare la storia con la Lazio».