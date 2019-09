Lotito carica la Lazio: «Vedo un clima migliore rispetto allo scorso anno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vedo un clima diverso, completamente diverso. Legato anche al fatto che i giocatori vivono in una casa in cui sono necessari orgoglio dell'appartenenza e responsabilità di tradurre in risultati quello che la società sta facendo. Possiamo giocarcela con tutti». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della presentazione della squadra femminile. Dopo aver parlato alle ragazze presenti a La Rinascente di via del Tritone, il patron si è soffermato sulla squadra di Simone Inzaghi: «Dal punto di vista della credibilità, la Lazio oggi è di livello internazionale, sia per il ruolo rappresentato da me nei consessi di carattere istituzionale-sportivo, sia soprattutto per quello che ha dimostrato nei comportamenti gestionali». Il numero uno laziale rivendica il lavoro svolto a capo del club nel 15esimo anno di presidenza. «In termini di bilancio e nel confronto con altre realtà sportive, noi abbiamo riacquisito una grande credibilità, abbiamo una grande forza societaria, speriamo di avere anche dei grandi risultati». Insomma, ottimismo e positività verso nuovi traguardi, «sempre sulla base della squadra e sulla base del grande impegno che stiamo spendendo per raggiungerli». Infine, una battuta sul derby: «Le partite sono decise anche da fattori imponderabili». Chiaro riferimento ai quattro legni colpiti dai biancoceleste nella seconda giornata di campionato contro la Roma.