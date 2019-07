Lazio, Lotito: «Garantisco investimenti. La squadra verrà rinforzata»

La piazza centrale di Auronzo di Cadore gremita per la Lazio. Il presidente Lotito, l’intera rosa, l’aquila Olympia e la coppa Italia, vinta lo scorso maggio contro l’Atalanta, sfilano sul palco. Ovazioni per Radu, Acerbi, Lulic, Immobile, mister Simone Inzaghi e il club manager Angelo Peruzzi. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti vengono chiamati uno ad uno, compresi i membri dello staff medico e tecnico. Insomma, una serata di festa a quattro giorni dalla fine del ritiro. «L’anno scorso alla presentazione abbiamo detto che ce l’avremmo messo tutta, grazie ai ragazzi meravigliosi e al mio staff siamo riusciti a portare questo trofeo ad Auronzo» il commento di Simone Inzaghi. «Garantisco maggiori investimenti e il potenziamento della squadra, cosa già avvenuta e che avverrà sempre» la promessa del presidente Lotito, in un ampio discorso, che assicura come la «squadra verrà sempre rinforzata e mai indebolita».

Ultimo aggiornamento: 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA