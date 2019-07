Lazio, presentata la maglia away: sarà bianca

Bianca con due righe verticali blu e celesti all’altezza del cuore. La maglia away della Lazio è stata presentata in serata ad Auronzo di Cadore. Strakosha, Acerbi e Caicedo hanno fatto da modelli, salendo sul palco allestito in piazza Giustina. La prima e la seconda divisa erano state presentate in Campidoglio in occasione della visita alla sindaca Raggi dello scorso 10 luglio. Per sponsorizzare terza t-shirt, disegnata dalla Macron, tre giorni fa Strakosha, Immobile e Lazzari avevano indossata la maglia sul Monte Augudo, posando con le Tre cime di Lavaredo sullo sfondo.

Ultimo aggiornamento: 22:47

