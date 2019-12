Lazio, dall'Umberto I alla Clinica Mandelli: i giocatori visitano i bambini ricoverati

In prima linea per il sociale, in prima linea per i bambini. I giocatori della Lazio ancora una volta danno il buon esempio. Dopo la seduta mattutina a Formello, Parolo e Milinkovic hanno visitato i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica della Clinica Mandelli di Roma. Un pomeriggio, organizzato in collaborazione con l'associazione culturale e volontariato “L'albero della Vita”, diverso per i calciatori biancocelesti, reduci dal successo per 3-1 sulla Juventus in campionato. Tra selfie, autografi e regali in vista del Natale i due centrocampisti si sono mossi nei corridoi della struttura sanitaria, cercando di accontentare tutti. Lo stesso hanno fatto Lucas Leiva e Danilo Cataldi in vista nel pomeriggio al Policlinico Universitario Umberto I. Con loro c'erano anche Javier Pastore e Pau Lopez della Roma.





