REINA 6

Fa il regista ed esce sempre bene. Non può nulla sul gol, poi resta coi guantoni immacolati sino alla fine. Inoperoso.

PATRIC 6

E’ bravissimo a murare in scivolare Traore, poi gli concede invece un assist troppo facile. Esce perché si becca l’ammonizione. Morbido.

ACERBI 6,5

Non riesce a intercettare in scivolata la palla sul gol di Caputo. Poi lo segue ovunque e non gli fa vedere il pallone. Marcatore.

RADU 6,5

E’ attento e non rischia quasi niente, rimedia a un passaggio corto d’Immobile. Blocca Defrel. Esperto.

LAZZARI 6,5

Quando accelera, spaventa sempre Rogerio. Ci prova con un esterno alto, serve invano un assist d’oro a Ciro. Turbo.

MILINKOVIC 7,5

Vince tutti i duelli aerei e, dal corner, trafigge pure di testa Consigli. Fa un lancio geniale per Lazzari. Trascinatore.

LEIVA 6,5

Si fa saltare troppo facilmente a centrocampo in occasione del vantaggio del Sassuolo. Poi però cresce e blocca tutto. Leader.

AKPA AKPRO 6,5

All’inizio è irruento e sbaglia qualche passaggio di troppo, ma ci mette sempre il piede su ogni avversario. Motorino.

MARUSIC 7

Si fa saltare solo una volta da Muldur. Spinge tanto e alla fine riesce a mettere un assist perfetto all’indietro per Ciro. Trattore.

CORREA 6,5

Ci prova al volo e di scavetto, ma il suo tiro viene due volte deviato alto. E’ pimpante, ma non incisivo. Intermittente.

IMMOBILE 7

Fa un bell’assist per Correa al centro. Calcia sporco al volo. Al secondo tiro, anticipa Marlon e fa gol. Il bis viene murato. Cecchino.

PAROLO 6

Gioca ancora sul centro-destra. Ci mette furbizia, esperienza e sopratutto la testa. Jolly.

CAICEDO 6,5

Fa bene le solite sponde e le spizzate. Dà pure una bella palla in contropiede a Muriqi. Generoso.

ESCALANTE 6

Conquista una buona palla in mediana, ma si divora la rete praticamente a porta vuota. Superficiale.

MURIQI 6

Entra e si conquista due punizioni preziose, ci prova con un tiro a giro debole. Propositivo.

LULIC 6

Altri 20 minuti per ritrovare la forma, ci vuole ancora un po’ per rivedere la sua sgroppata. Convalescente.

INZAGHI 7

La sua Lazio sta bene e lui non sbaglia più le mosse. Capisce i momenti per colpire il Sassuolo e ci riesce. Stratega.

GIUA 5

Non vede un fallo clamoroso almeno da giallo di Ferrari su Immobile involato in porta. Fischia falli al contrario. Sbadato.

SASSUOLO

Consigli 6 Gli unici interventi sono nella doppia occasione conclusiva, su Muriqi e su Escalante.

Muldur 5 Non arriva sull’angolo del pari, comunque alto. Lascia troppo spazio a Marusic sul raddoppio.

Dal 46’ st Raspadori ng

Marlon 5,5 Lontano da Milinkovic Savic sull’1-1, buona chiusura su Immobile nel secondo tempo. E’ lontano sul gol del secondo cannoniere del campionato. Lo chiude sul potenziale 3-1.

Ferrari 6 Come sempre è il più sicuro della retroguardia, però la Lazio attacca preferibilmente dall’altra parte, non è così sollecitato. Ammonito per il fallo su Muriqi.

Rogerio 6 Lascia spazio a destra a Lazzari, che non lo sfrutta. Chiude di testa su un contropiede finale. In genere è più incisivo in attacco e più in difficoltà nella contrapposizione.

Obiang 6 Prezioso nella copertura ma lontano dal rendimento che aveva nella Sampdoria. Un tunnel su Radu alla ripresa, ma anche un fallo gratuito da ammonizione. E' normale che fatichi contro il centrocampo laziale.

Dal 31’ st Maxime Lopez 6 Solo un quarto d’ora per rifiatare. Velocizza un po’ la manovra.

Locatelli 6 E’ un buon direttore d’orchestra, copre Rogerio quando attacca e arretra per far partire l’azione.

Defrel 5 Fuori dal gioco, a destra, pochi lampi.

Dal 1’ st Haraslin 5,5 Più intraprendente dell’ex romanista, la verve però durerà poco.

Djuricic 6 Qualche buona iniziativa nel primo tempo, meno nella ripresa.

Traorè 5 Non si vede mai, mentre in tante partite era il più attivo.

Dal 31’ st Boga 6 Era recuperato, è partito dalla panchina per turnover. Viene a prendersi palloni dietro. Lo chiudono anche in 4.

Caputo 6,5 Bel gol e bel duello con Acerbi, soprattutto nel primo tempo. Perde la palla del contropiede finale.

All. De Zerbi 6 Non poteva fare di più, peraltro il Sassuolo sta ritornando una squadra normale. Nella corsa verso l’Europa il Verona adesso è più convincente.

