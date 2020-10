Lazio, Inzaghi concede due giorni liberi alla squadra. Reina: «Uniti sarà tutto più facile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Uniti è più facile. Gruppo. Squadra. Ripartiamo da questo secondo tempo». Pere Reina indica la strada da seguire. Il secondo portiere della Lazio, ieri in panchina all’Olimpico durante il match contro l’Inter, commenta il match con un post su Instagram. Lo spagnolo è diventato in poco tempo un punto riferimento per lo spogliatoio. La sua esperienza sarà importante soprattutto in Champions League. Stesso stato d’animo per Francesco Acerbi, autore dell’assist per Milinkovic: «Il carattere di oggi, sempre!». Patric, invece, uscito con i crampi, sottolinea il valore degli avversari: «Partita molto dura contro una grande squadra come l’Inter, peccato per il pareggio dopo un grande secondo tempo, ripartiamo da qui». Intanto, Simone Inzaghi, complice la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, concede due giorni liberi alla squadra. Giusto il tempo per ricaricare le energie e poi ritrovarsi a Formello in vista della sfida con la Sampdoria, in programma il 17 ottobre a Marassi alle ore 18.00.