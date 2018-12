Lazio, iniziato il ritiro punitivo a Formello

Ritiro iniziato in casa Lazio. Milinkovic, Immobile e compagni arrivano a Formello intorno alle ore 15:00, termine ultimo fissato dalla società per presentarsi nel centro sportivo. Fino alla gara con la Sampdoria i giocatori resteranno nel quartier generale con l’obiettivo di compattarsi e riprendere la corsa Champions. Nel pomeriggio andrà in scena il primo allenamento in vista del match con i blucerchiati, in programma sabato all’Olimpico. Simone Inzaghi, dopo il colloquio di ieri con il ds Tare e il club manager Peruzzi, chiederà il massimo impegno ai suoi uomini. La sua posizione non è a rischio, ma il presidente Lotito ha chiesto una reazione alla squadra che contro il Chievo non è arrivata. © RIPRODUZIONE RISERVATA