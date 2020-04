© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciro e Thomas, futuro che si intreccia. L’attaccante e il portiere scalpitano per tornare a giocare e insieme sognano lo scudetto con la Lazio. Titolo a parte, Immobile è pronto a dare l’assalto alla scarpa d’oro e al record di Higuain, Strakosha, dopo l’ottima stagione, è a un passo dal rinnovo. Un testacoda che potrebbe anche emozionare sul campo. Entrambi stanno lavorando nelle proprie abitazioni, seguendo scrupolosamente la tabella del preparatore atletico biancoceleste per rimanere in condizione e non perdere drasticamente tono muscolare. Nell’ultima chat di gruppo in videoconferenza effettuata qualche giorno dai giocatori per fare il punto della situazione anche sugli stipendi, il centravanti è stato segnalato come uno dei più attivi e speranzosi sul fatto che si riprenda a giocare e si possa concludere la stagione.Fermarsi nel momento più bello e in pieno slancio non è stato facile da accettare, soprattutto a livello personale. Primo a livello europeo, con 27 reti davanti ad attaccanti eccezionali come Lewandoski (grazie allo stop rientrato dopo l’infortunio alla tibia) e Ronaldo e a nove reti dal record di Higuain. Col groppo in gola, Ciro è rimasto a casa, diventando ancor di più un’icona social insieme alla moglie Jessica e ai figli, facendo video divertenti ed esilaranti. Ma adesso che c’è una concreta possibilità di tornare in campo, Immobile freme per quei traguardi importanti rimasti a un passo: scarpa d’Oro e primato del Pipita. Il suo obiettivo non è solo competere per lo scudetto, ma entrare nella storia del calcio e in quella biancoceleste, visto che gli mancano pure sei gol per raggiungere le 100 segnature in A con la maglia della Lazio. Gli stimoli per tornare da dove aveva lasciato non gli mancano anzi, forse, saranno ancora più forti.Non è escluso che Ciro, se riuscirà a vincere la scarpa d’Oro e a battere Higuain, una volta terminata la stagione, non chieda un aumento di contratto. E’ molto probabile che accada, ma al momento deve aspettare perché prima di lui ci sono Luis Alberto (praticamente fatto), Luiz Felipe (vicino) e Thomas Strakosha. L’estremo difensore è reduce dall’ennesima buona stagione e la dirigenza ha deciso che era giunto il momento per aumentargli l’ingaggio e prolungare l’accordo dal 2022 fino al 2025. Lo stipendo da 1,2 milioni a stagione, passerà a quasi 2 milioni, bonus inclusi. Una volta rientrati in campo, la Lazio potrebbe fare annunci di rinnovi a raffica. Sul portiere hanno tentato di inserirsi un paio di club inglesi, ma il saldo rapporto tra il papà di Thomas e il ds Tare ha avuto il sopravvento. Strakosha sarà il portiere del futuro. Forse dietro di lui, oltre a Proto, potrebbe esserci Scuffet, ma questi sono altri discorsi.