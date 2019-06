Lazio, ecco il piano per la Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il triumvirato entra in gioco. Inzaghi è tornato dalle vacanze e ha già fatto con Lotito e Tare un punto sul mercato. Innanzitutto vuole capire chi dovrà e potrà portare in ritiro. C’è chi non rientra più nel progetto, chi ha un piede fuori dall’uscio, chi resterà semplicemente a Formello. Non è ancora completo e definitivo l’elenco. Tutto sarà più chiaro a fine giugno, ma c’è già una bozza del piano. Al momento la rosa comprende 26 elementi (già eliminato Basta in scadenza il 30 giugno e inserito Adekanye), ma rientreranno alla base addirittura 20 prestiti. In teoria alcuni (vedi i due Anderson e Casasola) andrebbero testati, ma Inzaghi non ha alcuna intenzione di fare una preparazione con quasi 50 giocatori. Ne pretende al massimo 30, compresi i portieri. A breve verrà fatta una lista di partenti ed epurati. Occhio alle sorprese, alcuni big potrebbero rimanere fuori. Soprattutto Radu corre rischi: se non troverà una squadra (solo pour parler su Napoli e Parma), la Lazio gli farà trascorrere a modo suo i due anni rimanenti. E meno male che non c’era nessuna rottura, il rumeno è stato messo con un ricatto velato alla porta. Era un fedelissimo di Simone, eppure quest’ultimo ha dato l’ok (insieme al rinnovo) all’operazione svecchiamento. Dopodomani il tecnico ripartirà per Milano Marittima per trascorrere gli ultimi giorni di ferie col fratello Pippo e tutto il resto della famiglia. Nel frattempo l’amico diesse Tare cercherà soprattutto di sfoltirgli la rosa.SFOLTIMENTOCoppa d’Africa ed europeo Under 21 rinvieranno lo sbarco di Bastos e Murgia ad Auronzo. Il baby poi potrebbe tornare alla Spal per un altro anno (come Palombi al Lecce) in prestito. Wallace è in trattativa col Flamengo, anche per Badelj si sta lavorando (torna di moda l’ex Firenze, oltre Bordeaux e le piste inglesi) al congedo. Per Neto e Jordao al Benfica la fumata bianca (per 25 milioni) è a un passo. Inzaghi vuole ancora convincere a restare Caicedo, ma soltanto col rinnovo. Quello che dovrebbe firmare a breve Luis Alberto, dopo che il suo entourage avrà portato anche il 28enne esterno Jony definitivamente alla Lazio.PROGRAMMADa capire il destino di Milinkovic, per il quale Simone vorrebbe avere un’idea chiara (permanenza o addio) prima del ritiro. Sarà difficile riuscirci, se Lotito – come sembra – spera in un’asta fra Juve e Psg per non far scendere sotto i 100 milioni il prezzo. Attese novità anche su staff medico e fisioterapico per condurre la preparazione al meglio. Intanto la Lazio ha già stilato il suo programma estivo. Dopo la premiazione per la Coppa Italia in Campidoglio il prossimo 10 luglio, tutti a Formello per qualche giorno. Un rodaggio (insieme alle visite) prima della partenza per Auronzo. Dove sono previste ben quattro amichevoli: il 14 con l’Auronzo, il 17 con la top 11 del Cadore, il 21 con la Triestina e il 24 contro l’Entella. La squadra tornerà poi a Roma e il 2 agosto affronterà il Bournemouth in Inghilterra. Dal 4 seconda fase di ritiro a Marienfeld in Germania e il 10 ecco il Celta Vigo in Spagna. Test legato però alla Supercoppa Italiana con il club che spinge per la soluzione in Arabia contro la Juve tra dicembre e gennaio. Lotito spera di far rispettare il contratto che la Lega ha stipulato, ma tutto porta verso Roma il 17 o il 18 agosto. A una settimana dal gong del campionato, a due dalla fine del mercato.