Venerdì 9 Luglio 2021, 07:30

Prima l’abbraccio con Sarri a Formello, poi le visite in Paideia di un’ora e mezza ieri pomeriggio: Elseid Hysaj è il nuovo terzino della Lazio. Anzi, in realtà per il solito indice di liquidità, non può essere tesserato, ma partirà comunque domani insieme alla spedizione dei 21 per Auronzo. Non ancora depositato il quinquennale da 1,8 milioni già siglato da tempo, per allenarsi godrà di uno speciale permesso. Così come Felipe Anderson, che potrebbe aver evitato la quarantena con uno scalo in Portogallo: domani gli esami (oggi il baby Romero) e domenica in ritiro. Per lui 4 anni di contratto, ma operazione col West Ham a costo zero, visto che la Lazio vantava ancora un credito di 3 milioni dal 2018. Sulla futura rivendita agli inglesi il 50%. Adesso va trovato l’altro esterno tornano di moda Orsolini e Grifo), ma Correa blocca il mercato. Lo scambio con Sarabia del Psg è arenato. Sulle Dolomiti avrà Raul Moro, ma Sarri partirà dal 4-3-1-2 .