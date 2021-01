Inzaghi, a Genova una sola certezza: c'è Caicedo al fianco di Immobile

Primo dell'anno in campo. La Lazio va veloce verso Genova, con Inzaghi alle prese con un po' di problemi. Senza Correa e Fares, alle prese con infortuni al polpaccio, con Luiz Felipe che ha ripreso a correre solo nella giornata odierna e con Acerbi e Leiva che hanno lavorato con la squadra ma sono reduci da infortuni muscolari, Inzaghi deve ponderare bene ogni situazione. La notizia positiva arriva da Caicedo che l'allenatore ha provato nella formazione titolare accanto a Immobile. L'ecuadoregno potrà così riscattarsi dalla delusione di San Siro dove è rimasto tutta la gara in panchina senza mai essere preso in considerazione. Per il centrocampo l'unico dubbio è tra Escalante, che ha giocato e bene le ultime tre gare di campionato, e Leiva, per il resto Luiz Alberto, Milinkovic, Lazzari e Marusic sulle fasce laterali. In difesa Patric e radu sono certi di un posto da titolare, domani Luiz Felipe sosterrà un test poco prima della partenza per la Liguria. da verificare le condizioni di Lulic che si è rivisto in campo, allenandosi in maniera differenziata col preparatore. Le sue condizioni sono monitorate quotidianamente anche perché se non recupera pienamente, la Lazio dovrà correre ai ripari e andare sul mercato.

Ultimo aggiornamento: 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA