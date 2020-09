Lazio, Fares si allena, Luis Alberto saluta Jony: «Mi mancherai»

Un allenamento per allontanare ogni dubbio ed iniziare la nuova avventura con la maglia della Lazio. Mohamed Fares fa il suo esordio sui campi di Formello. Simone Inzaghi lo aspettava da giorni. L’ufficialità del trasferimento tardava ad arrivare (con molta probabilità il comunicato sarà diffuso domani). Qualcuno aveva anche ipotizzato problematiche dell’ultimo minuto che avrebbero potuto far saltare l’affare con la Spal. Tutto risolto: Fares c’è e si allena. Costo dell’operazione circa 8,5 milioni di euro. Una buona notizia per il tecnico biancoceleste che deve fare i conti con l’assenza di Lulic, alle prese ancora con l’infortunio alla caviglia. Il capitano con molta probabilità non verrà inserito nella lista dei giocatori per il campionato. Fares si giocherà il posto con Lukaku: Jony, approdato all’Osasuna, ha salutato i compagni lo scorso venerdì. Luis Alberto su Instagram gli ha dedicato un post: «Fratellino, mi mancherai tanto. Ti auguro tutto il meglio! Ci vedremo presto cicciottello».

Ultimo aggiornamento: 21:09

