La Lazio piomba pesantemente su Aaron Hickey, uno dei talenti più in vista del calcio scozzese. Giovanissimo, classe 2002, tra nove giorni diventerà maggiorenne, è un esterno di fascia, velocissimo, bravo e abile con entrambi i piedi, tanto che si muove indistintamente su entrambe le corsie laterali. Un profilo perfetto per il direttore sportivo Igli Tare che, sotto sotto, medita e lavora al colpo da diversi mesi. Hickey, nato a Glasgow, è di proprietà dell’Heart of Midlothian e sul finire della passata stagione e in quella che si è giocata in Scozia fino allo stop di marzo, si è messo in grande evidenza. Su di lui si sono già mossi grandi club europei come il Milan, il Celtic e il City di Guardiola, con quest’ultimo che l’ha addirittura citato in diverse interviste. L’ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco sarebbe rimasto impressionato dalla velocità, dalla tecnica e dalla facilità con cui si muove in campo nonostante la giovane età.TARE NON MOLLAMa la Lazio, secondo il Sun, durante il lockdown, sarebbe stata più lesta e soprattutto più svelta rispetto alle concorrenti. Secondo il quotidiano inglese, Tare avrebbe già l’ok della famiglia di Hickey, nonché del suo procuratore al trasferimento nella capitale. Questo avrebbe mandato su tutte le furie l’Hearts che col giocatore stava trattando il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021, loro sono certi dell’interesse della Lazio. Tra l’altro per la squadra scozzese non è un bel momento, visto che lo stop della Scottish League, ufficializzato il 18 maggio scorso, ha condannato la squadra di Edimburgo, ultima in classifica, alla retrocessione. La proprietaria del club Ann Budge, che ha già depositato il ricorso per restare in prima divisione, contestualmente sta lottando per trattenere il gioiello in Scozia o quanto meno cercare di venderlo e creare un’asta. La società scozzese, inoltre, sta provando a capire se ci sarebbero stati contatti diretti tra la Lazio e il giocatore. Il club biancoceleste, dal canto suo, non dice nulla e attende, anche perché se la retrocessione degli Hearts dovesse essere confermata, Hickey potrebbe liberarsi per una cifra irrisoria, meno 100.000 euro. Si vedrà, ma, notando le caratteristiche del giovane classe 2002 e la sua storia contrattuale, sembra proprio essere il profilo ideale per la Lazio di Inzaghi. Un colpo alla Tare, insomma.