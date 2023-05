Lazio, Felipe Anderson e Zaccagni: «Champions un sogno, ma ora il secondo posto». Provedel: «Chiudiamo in bellezza»

Sono stati quattro i giocatori della Lazio a rispondere presente all'evento di beneficenza Anti-Cipo Onlus organizzato da Serena Grigioni, figlia del preparatore dei portieri biancoceleste, Adalberto. Si è trattato di Felipe Anderson, Zaccagni, Provedel e Cataldi. Il primo a dire la sua è stato Felipe Anderson, che si è espresso così sulla qualificazione in Champions: «Abbiamo vinto, dobbiamo guardare tutto quello che stiamo facendo e sicuramente sarà una serata di gioia oggi. Potevamo essere qualificati già da un po’, ma non importa: siamo molto felici e fieri di noi. L’obiettivo però ancora non è raggiunto, dobbiamo vincere queste due partite per essere veramente contenti di questa stagione. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, l’umiltà perché mancano ancora due bellissime partite da giocare».

Lazio, le parole dei protagonisti all'evento di beneficenza Anti-Cipo Onlus

Poi sulla stagione portata a termine: «Se è la mia migliore? Credo di sì. Sicuramente sono molto felice della squadra e di far parte di questo obiettivo. Ho giocato tutte le partite, ma non sono stanco, anzi. Sono molto motivato perché grazie a Dio riesco a recuperare. Sto facendo un bel lavoro. La testa è molto felice e carica. Non vedo l’ora di arrivare alla prossima gara». Dopo il brasiliano è toccato a Zaccagni dire la sua ai cronisti presenti: «Rispetto all’anno scorso, abbiamo avuto più continuità e vinto più partite importanti contro squadre di livello. Abbiamo, ad oggi, quasi tutti gli scontri diretti a favore». Sulla Champions: «Era uno dei miei sogni e lo sto per realizzare. Sono molto contento. Sono contentissimo di quello che ho fatto. Sono arrivato in doppia cifra e fatto gol in partite importanti». Infine è stato il turno di Provedel: «Questa è stata una stagione molto importante, ma adesso pensiamo a migliorare dove è possibile. Record? Io non ci penso, preferisco prendere gol e vincere piuttosto che fare 0-0. Fa piacere, è qualcosa che resta scritto, il modo migliore per chiudere la stagione è cercare di vincere domenica e poi contro l'Empoli». Infine sulla propria carriera: «Ognuno ha il proprio percorso, in Italia si guarda molto l'età. Io ho iniziato tardi, ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori per parecchio tempo, sono orgoglioso della mia storia e tutto quello che ho passato ne fa parte. Io sono felice e penso solo a dare il mio meglio in campo». Non ha rilasciato nessuna dichiarazione invece Cataldi.