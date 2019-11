Lazio-Celtic, massima attenzione: previsti a Roma 9mila tifosi scozzesi

Controlli nella zona dello stadio Olimpico e del centro storico di Roma, stop alla vendita di bottiglie in vetro da portare fuori dai locali già da domani, sotto la lente aeroporti, stazioni ma anche i luoghi di ritrovo dei tifosi scozzesi, come un centro sociale alla periferia della città dove è in programma domani sera un concerto. È massima l'attenzione per il match di Europa League tra Lazio e Celtic F.C. dopo le tensioni della partita d'andata quando alcuni tifosi biancocelesti sfilarono per il centro di Glasgow facendo il saluto romano prima del match. Con i supporter della squadra di casa, storicamente una tifoseria di sinistra, che risposero con uno con uno striscione con con l'immagine di Mussolini appeso a testa in giù. In arrivo nella Capitale sono previsti circa 9mila tifosi scozzesi per assistere alla partita all'Olimpico di giovedì alle 18.55, a cui è annunciata la presenza complessiva di 25 mila spettatori. Il piano sicurezza è stato illustrato oggi durante un tavolo tecnico presieduto dal questore Carmine Esposito. I cancelli d'ingresso saranno aperti alle 15.00 per il settore ospiti, Curva Sud e Monte Mario, mentre alle 16.30 gli altri settori. I settori Curva Nord, Distinti Sud e Sud Ovest resteranno chiusi. È stata diffusa anche una brochure informativa per i supporter del Celtic che giungeranno in città, consultabile via web. Predisposti dei «punti di intercettamento e indirizzamento» per i gruppi isolati diretti allo stadio. Mentre dalle 14.00 sarà in funzione il consueto punto di raccolta per i tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre a Villa Borghese da dove con i pullman Atac saranno trasferiti all'Olimpico. È previsto anche lo sgombero di tutti i veicoli in sosta nell'area dello stadio, oltre alla chiusura di alcune strade. Una task force composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie e sulla presenza di bagarini, parcheggiatori e venditori abusivi.

