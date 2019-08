Lazio, Milinkovic punta la Samp ma Inzaghi non vuole correre rischi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incrocia le dita, aspetta e spera in una buona notizia dall’infermeria. Simone Inzaghi vorrebbe schierare la miglior formazione possibile contro la Sampdoria , alla prima giornata di campionato il 25 agosto, ma deve fare i conti con gli infortuni di Milinkovic , Lulic e Caicedo. L’attaccante ecuadoriano sabato sera si è infortunato al polpaccio: «Gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma elongativo del gemello mediale - fa sapere la Lazio in un comunicato -. Sono state intraprese le cure specifiche del caso e il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni per valutare l’evoluzione del quadro clinico e per quantificare la ripresa dell’attività».Il timore è che possa saltare anche il derby con la Roma del 1 settembre. Data che Lulic, alle prese i postumi di una lesione alla coscia accusata la scorsa settimana, ha già cerchiato in rosso sul calendario. I controlli «hanno evidenziato un’evoluzione favorevole della lesione riportata a carico dell’adduttore». Più incerta la situazione di Milinkovic: «Gli esami effettuati hanno evidenziato i postumi di trauma distrattivo a carico dell’anca destra. Il calciatore ha già intrapreso le cure specifiche del caso e nei prossimi giorni verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale per meglio quantificare i tempi di recupero». Insomma, il “sergente”, corteggiato da mezza Europa, verrà controllato giorno dopo giorno. L’obiettivo è accorciare i tempi, senza corrrre rischi. Intanto, il tecnico può contare sui recuperi di Leiva, Marusic e Luiz Felipe.