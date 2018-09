Lazio, Berisha c'è ma Inzaghi non lo rischia contro l'Udinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla via del rientro. Berisha, Radu e Luiz Felipe corrono verso il recupero. Il kosovaro per la prima volta ha partecipato interamente all’allenamento. La lesione alla coscia sinistra è ormai un ricordo. L’obiettivo è scendere in campo giovedì prossimo contro l’Eintracht a Francoforte in Europa League. L’ex Salisburgo spera di essere a disposizione già per la sfida di dopodomani con l’Udinese. Non è escluso che Inzaghi possa inserirlo nella lista dei convocati per la trasferta in Friuli, ma sono poche le chance di vederlo in campo alla Dacia Arena.L'imperativo è evitare inutili ricadute, come già successo durante la preparazione estiva in Germania. Insomma, non c'è fretta. Stefan Radu, invece, punta il derby: il romeno, uscito per una contrattura durante il match con l’Empoli di due settimane fa, sta lavorando per scendere in campo dal primo minuto contro la Roma domenica prossima. Stesso discorso per Luiz Felipe, che ha smaltito la lesione la polpaccio rimediata contro il Napoli ad inizio campionato. Il brasiliano ha bruciato le tappe del protocollo riabilitativo e sogna una convocazione per il match con i friulani.Intanto, Caicedo all’indomani della vittoria contro il Genoa esulta su Twitter. «Monday feeling! +3 Forza Lazio» ha scritto il “Panterone”, autore di un gol contro i rossoblù, mostrando il suo entusiasmo. La sua prestazione ha convinto Simone Inzaghi, pronto a dargli un'altra possibilità in coppia con Ciro Immobile.