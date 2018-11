Lazio, Acerbi in campo anche con l'OM: ballottaggio Durmisi-Caceres a sinistra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mischia le carte, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ha messo il Marsiglia nel mirino. Il tecnico pensa a un turnover ragionato per il match di giovedì sera all’Olimpico. Proto in porta, Acerbi e Luiz Felipe in difesa, Cataldi in regia e Marusic a centrocampo sono sicuri di una maglia da titolare. Tanti i ballottaggi: Wallace è in vantaggio su Radu per completare il reparto arretrato, Durmisi insidia Caceres sulla sinistra, mentre andranno valutate le condizioni di Berisha. Il kosovaro non è ancora al top della forma, ma se darà garanzie giocherà come mezzala insieme uno tra Parolo e Milinkovic. In avanti Correa e Luis Alberto scalpitano, ma Inzaghi non ha ancora scelto chi dei due supporterà uno Caicedo o Immobile, che potrebbe essere preservato per il Sassuolo. Riposo, infine, per Lulic, che potrebbe partire dalla panchina, mentre non saranno a disposizione Patric e Lukaku, eclusi dalla lista Uefa.SORPRESAIntanto, a Formello un gruppo di tifosi non udenti sono stati ospiti dalla Lazio sulle tribune del Fersini per assistere all’allenamento. Al termine della seduta i supporter sono scesi in campo per scattare foto anche insieme all’aquila Olympia.