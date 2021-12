La Roma vince all'ultimo respiro: zona Champions League a 2 punti

All'ultimo respiro, in pieno recupero: arriva così la quarta vittoria consecutiva in campionato della Roma Femminile di Alessandro Spugna, che batte in trasferta la Sampdoria (1-2) grazie alla conclusione di Manuela Giugliano, deviata da Novellino, che batte Tampieri e regala tre punti pesantissimi alle giallorosse. Agganciato il Milan - che sta giocando il derby - la zona Champions League, al momento, è distante solamente due punti. Ma alla fine della giornata, al massimo, potrebbero essere tre le lunghezze dal secondo posto in classifica, quello che vale l'Europa. E adesso il derby, per continuare a volare.

APPROFONDIMENTI CALCIO FEMMINILE Lazio Women, finalmente un sorriso: prima vittoria stagionale... CALCIO FEMMINILE Lazio Women, transfer arrivato per Chukwudi: domani in campo...

SPUGNA NE RECUPERA TRE

Stamattina la bella notizia: Glionna, Pirone e Soffia erano delle "false" positive: tutte e tre, insomma, si sono unite alla squadra, per poi scendere in campo nel secondo tempo. Hanno dato il loro apporto, così come tutte. E sicuramente il fatto che saranno arruolabili nel big match della prossima giornata, è sicuramente un enorme aiuto per il tecnico giallorosso. Le giallorosse partono a razzo: al 3' viene annullata per fuorigioco una rete a Paloma Lazaro. Ma la spagnola non si arrende, e trova il gol al minuto 15: cross di Vigliucci, Serturini calcia di prima intenzione, Tampieri respinge e Lazaro è pronta a spaccare la partita da pochi passi.

GIOIA GIUGLIANO

A inizio ripresa la squadra di Cincotta trova il pari, in maniera fortunosa: Ceasar si supera su Wagner, Vigliucci in spaccata però colpisce Tarenzi che momentaneamente impatta. Inizia un'altra partita, spezzettata, con la squadra di casa che cerca in tutti i modi di mantenere il pari. E quando davvero tutto sembra finito, arriva la rete che fa espoldere la gioia: sponda di Pirone, conclusione della numero 10, che trova la deviazione di Novellino e spiazza Tampieri. Una rete dal valore specifico enorme. Una rete che fa iniziare un altro campionato alla Roma. Col derby all'orizzonte, il primo storico nella massima serie, l'iniezione di fiducia arrivata da questo risultato può essere determinante. Bene così.