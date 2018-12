© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non era proprio atteso, al vertice, il Pescara di Bepi Pillon. Il tecnico veneto veniva da stagioni oscure, dopo i miracoli di Treviso e Chievo, con la serie A e la qualificazione Uefa (grazie a calciopoli). Salvezze o esoneri, la finale playoff persa con l’Alessandria, contro il Parma, per una storica serie B, un anno e mezzo fa.Bepi è tornato Bepi, l’uomo del triplo salto nella Marca, dalla serie D alla b, 20 anni fa. Due a zero al Carpi, nell’anticipo, a Castori che non riesce a far riemergere i biancorossi, nella sua terza avventura modenese. Si risolve nel finale, alla mezz’ora della ripresa l’autorete di Mbaye, su angolo di Brugman, colpo di testa totalmente scentrato. Il raddoppio allo scadere, splendido, di Mancuso, valorizzato da Zeman. Ecco, gli adriatici ancora hanno qualcosa di Zeman, nell’esterno Balzano, nell’esperienza di Del Grosso, mentre Memushaj venne valorizzato dalla promozione di Massimo Oddo.Il Carpi si è difeso, come sempre, come da contratto, resta castorista e magari riuscirà a salvarsi, intanto fatica terribilmente. I biancazzurri hanno costruito tanto, tremato solo sull’occasione costruita da Sabbione, con la mancata deviazione in area di Arrighini.Il Pescara torna in testa, aspettando il Palermo, il Carpi ha soli 10 punti, il patron Bonacini è preoccupato. Sebastiani non è più contestato, al contrario di quanto accadeva in serie A. In un campionato senza padroni, può resistere.