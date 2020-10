L'arbitro Harald Hagen fa coming out: «Sono gay»

Tom Harald Hagen, l'arbitro norvegese, ha deciso di confessare la sua omosessualità: «È giunto il momento di dire che sono gay. Da questa confessione verranno solo cose positive. Per me è sempre stata una parte del tutto naturale della vita. Sono sorpreso dalla valanga di messaggi che mi ha sommerso».Così Hagen in un'intervista al quotidiano scandinavo 'Glamdalen' ha condiviso pubblicamente la sua storia. L'intervista all'arbitro 42enne è stata pubblicata lunedì sera dopo il match Valerenga-Kristiansund al centro delle polemiche per un commento omofobo nei confronti dell'allenatore di Valerenga, Dag-Eilev Fagermo. «È davvero il massimo dell'ironia. Forse il giocatore l'ha detto per ripicca, può succedere nel calcio. Ma dobbiamo davvero liberarci di queste cose», ha commentato Hagen che ha diretto l'incontro.

