Kulusevski: la Juve sorpassa l'Inter, aria di beffa per Marotta

Scatto e sorpasso. La Juventus mette la freccia per Kulusevski e gela l'Inter, che da settimane stava trattando con l'Atalanta il cartellino del centrocampista in prestito al Parma. Secondo le ultime indiscrezioni, l'intesa tra i nerazzurri e i bianconeri sarebbe davvera vicina: si tratta di un accordo di massima sulla base di 35 milioni di euro più bonus, mentre per il giocatore classe 2000 è pronto un contratto da circa 2 milioni a stagione. Nei prossimi giorni, il ds Paratici parlerà con i ducali per provare ad anticipare l'arrivo del talento svedese, prenotato al momento per giugno.





