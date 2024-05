Calciomercato, contratti in scadenza e prestiti al termine a giugno: come cambiano le squadre di Serie A

L'estate è alle porte e con essa anche il calciomercato che si appresta a cambiare il volto delle squadre italiane e della Serie A. Sono tanti gli accordi che scadranno in estate, con i contratti che terminano per tanti calciatori e tanti prestiti che arriveranno al limite nelle prossime settimane. Dall'Inter vincitrice del campionato alle neopromosse, con una tra Cremonese e Venezia che si unirà a Parma e Como, tutti i club hanno qualche calciatore pronto a salutare piazza e compagni. Ai saluti anche Lukaku per la Roma, mentre la Lazio ha già tributato Felipe Anderson che ha firmato con il Palmeiras.

Osimhen, Kvaratskhelia e Leao «nel mirino del Paris Saint-Germain»: la voce che arriva dalla Spagna